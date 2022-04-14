ZEAL (ZEAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZEAL (ZEAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZEAL (ZEAL) Informasjon Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Offisiell nettside: https://www.zealousswap.com/ Teknisk dokument: https://github.com/zealousswap/whitepaper

ZEAL (ZEAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZEAL (ZEAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.69M Total forsyning: $ 240.00M Sirkulerende forsyning: $ 51.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.03M All-time high: $ 0.199965 All-Time Low: $ 0.02501069 Nåværende pris: $ 0.091777

ZEAL (ZEAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZEAL (ZEAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEALs tokenomics, kan du utforske ZEAL tokenets livepris!

ZEAL prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEAL kan være på vei? Vår ZEAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

