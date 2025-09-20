Dagens ZEAL livepris er 0.078994 USD. Spor prisoppdateringer for ZEAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZEAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZEAL livepris er 0.078994 USD. Spor prisoppdateringer for ZEAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZEAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ZEAL til USD livepris:

$0.078977
$0.078977
+2.30%1D
ZEAL (ZEAL) Live prisdiagram
ZEAL (ZEAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.01%

+2.41%

-6.25%

-6.25%

ZEAL (ZEAL) sanntidsprisen er $0.078994. I løpet av de siste 24 timene har ZEAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.075587 og et toppnivå på $ 0.081014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEAL er $ 0.199965, mens den rekordlave prisen er $ 0.02501069.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEAL endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.41% over 24 timer og -6.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZEAL (ZEAL) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ZEAL er $ 4.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEAL er 51.10M, med en total tilgang på 240000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.96M.

ZEAL (ZEAL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZEAL til USD ble $ +0.00186226.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZEAL til USD ble $ -0.0197359715.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZEAL til USD ble $ -0.0310521385.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZEAL til USD ble $ -0.03716496924124519.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00186226+2.41%
30 dager$ -0.0197359715-24.98%
60 dager$ -0.0310521385-39.30%
90 dager$ -0.03716496924124519-31.99%

Hva er ZEAL (ZEAL)

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ZEAL (ZEAL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ZEAL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZEAL (ZEAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZEAL (ZEAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZEAL.

Sjekk ZEALprisprognosen nå!

ZEAL til lokale valutaer

ZEAL (ZEAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZEAL (ZEAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZEAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZEAL (ZEAL)

Hvor mye er ZEAL (ZEAL) verdt i dag?
Live ZEAL prisen i USD er 0.078994 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZEAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZEAL til USD er $ 0.078994. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZEAL?
Markedsverdien for ZEAL er $ 4.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZEAL?
Den sirkulerende forsyningen av ZEAL er 51.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZEAL ?
ZEAL oppnådde en ATH-pris på 0.199965 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZEAL?
ZEAL så en ATL-pris på 0.02501069 USD.
Hva er handelsvolumet til ZEAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZEAL er -- USD.
Vil ZEAL gå høyere i år?
ZEAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZEAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
