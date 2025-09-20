ZEAL (ZEAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.075587 24 timer lav $ 0.081014 24 timer høy All Time High $ 0.199965 Laveste pris $ 0.02501069 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +2.41% Prisendring (7D) -6.25%

ZEAL (ZEAL) sanntidsprisen er $0.078994. I løpet av de siste 24 timene har ZEAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.075587 og et toppnivå på $ 0.081014, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEAL er $ 0.199965, mens den rekordlave prisen er $ 0.02501069.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEAL endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.41% over 24 timer og -6.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZEAL (ZEAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.04M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.96M Opplagsforsyning 51.10M Total forsyning 240,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZEAL er $ 4.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEAL er 51.10M, med en total tilgang på 240000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.96M.