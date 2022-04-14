Zclassic (ZCL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zclassic (ZCL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zclassic (ZCL) Informasjon Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise. Offisiell nettside: https://zclassic.org/ Kjøp ZCL nå!

Zclassic (ZCL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zclassic (ZCL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.31K $ 52.31K $ 52.31K Total forsyning: $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M Sirkulerende forsyning: $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.56K $ 64.56K $ 64.56K All-time high: $ 230.95 $ 230.95 $ 230.95 All-Time Low: $ 0.00536518 $ 0.00536518 $ 0.00536518 Nåværende pris: $ 0.00563244 $ 0.00563244 $ 0.00563244 Lær mer om Zclassic (ZCL) pris

Zclassic (ZCL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zclassic (ZCL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZCL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZCL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZCLs tokenomics, kan du utforske ZCL tokenets livepris!

