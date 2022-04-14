ZAZU (ZAZU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZAZU (ZAZU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZAZU (ZAZU) Informasjon Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake. Offisiell nettside: https://www.zazuthecat.com/ Kjøp ZAZU nå!

ZAZU (ZAZU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZAZU (ZAZU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.41K $ 58.41K $ 58.41K Total forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.41K $ 58.41K $ 58.41K All-time high: $ 0.00411371 $ 0.00411371 $ 0.00411371 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZAZU (ZAZU) pris

ZAZU (ZAZU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZAZU (ZAZU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZAZU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZAZU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAZUs tokenomics, kan du utforske ZAZU tokenets livepris!

ZAZU prisforutsigelse Vil du vite hvor ZAZU kan være på vei? Vår ZAZU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZAZU tokenets prisforutsigelse nå!

