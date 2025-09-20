ZAZU (ZAZU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00411371$ 0.00411371 $ 0.00411371 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) -3.20% Prisendring (7D) -15.49% Prisendring (7D) -15.49%

ZAZU (ZAZU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZAZU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAZU er $ 0.00411371, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAZU endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -3.20% over 24 timer og -15.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZAZU (ZAZU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Opplagsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Total forsyning 999,802,779.519555 999,802,779.519555 999,802,779.519555

Nåværende markedsverdi på ZAZU er $ 63.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAZU er 999.80M, med en total tilgang på 999802779.519555. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.08K.