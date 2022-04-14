ZAZA (ZAZA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZAZA (ZAZA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZAZA (ZAZA) Informasjon WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face. OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens! I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!.. Offisiell nettside: https://zaza.tg/ Kjøp ZAZA nå!

ZAZA (ZAZA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZAZA (ZAZA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K All-time high: $ 0.00126476 $ 0.00126476 $ 0.00126476 All-Time Low: $ 0.00000415 $ 0.00000415 $ 0.00000415 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZAZA (ZAZA) pris

ZAZA (ZAZA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZAZA (ZAZA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZAZA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZAZA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAZAs tokenomics, kan du utforske ZAZA tokenets livepris!

