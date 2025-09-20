ZAZA (ZAZA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00126476$ 0.00126476 $ 0.00126476 Laveste pris $ 0.00000415$ 0.00000415 $ 0.00000415 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

ZAZA (ZAZA) sanntidsprisen er $0.00001308. I løpet av de siste 24 timene har ZAZA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAZA er $ 0.00126476, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000415.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAZA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZAZA (ZAZA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZAZA er $ 13.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAZA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.08K.