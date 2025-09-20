Zasset zUSD (ZUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.595078 $ 0.595078 $ 0.595078 24 timer lav $ 0.795201 $ 0.795201 $ 0.795201 24 timer høy 24 timer lav $ 0.595078$ 0.595078 $ 0.595078 24 timer høy $ 0.795201$ 0.795201 $ 0.795201 All Time High $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Laveste pris $ 0.178833$ 0.178833 $ 0.178833 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -9.31% Prisendring (7D) -10.54% Prisendring (7D) -10.54%

Zasset zUSD (ZUSD) sanntidsprisen er $0.72113. I løpet av de siste 24 timene har ZUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.595078 og et toppnivå på $ 0.795201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZUSD er $ 1.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.178833.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZUSD endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -9.31% over 24 timer og -10.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zasset zUSD (ZUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.13K$ 68.13K $ 68.13K Opplagsforsyning 94.57K 94.57K 94.57K Total forsyning 94,567.13895074249 94,567.13895074249 94,567.13895074249

Nåværende markedsverdi på Zasset zUSD er $ 68.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZUSD er 94.57K, med en total tilgang på 94567.13895074249. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.13K.