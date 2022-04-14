ZARP Stablecoin (ZARP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZARP Stablecoin (ZARP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZARP Stablecoin (ZARP) Informasjon ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth. Offisiell nettside: https://zarp.cash Kjøp ZARP nå!

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZARP Stablecoin (ZARP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Total forsyning: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M Sirkulerende forsyning: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M All-time high: $ 0.058997 $ 0.058997 $ 0.058997 All-Time Low: $ 0.04593778 $ 0.04593778 $ 0.04593778 Nåværende pris: $ 0.0562 $ 0.0562 $ 0.0562 Lær mer om ZARP Stablecoin (ZARP) pris

ZARP Stablecoin (ZARP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZARP Stablecoin (ZARP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZARP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZARP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZARPs tokenomics, kan du utforske ZARP tokenets livepris!

ZARP prisforutsigelse Vil du vite hvor ZARP kan være på vei? Vår ZARP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZARP tokenets prisforutsigelse nå!

