ZARP Stablecoin (ZARP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.056109 $ 0.056109 $ 0.056109 24 timer lav $ 0.056684 $ 0.056684 $ 0.056684 24 timer høy 24 timer lav $ 0.056109$ 0.056109 $ 0.056109 24 timer høy $ 0.056684$ 0.056684 $ 0.056684 All Time High $ 0.058997$ 0.058997 $ 0.058997 Laveste pris $ 0.04593778$ 0.04593778 $ 0.04593778 Prisendring (1H) +0.73% Prisendring (1D) +0.37% Prisendring (7D) +0.49% Prisendring (7D) +0.49%

ZARP Stablecoin (ZARP) sanntidsprisen er $0.056554. I løpet av de siste 24 timene har ZARP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.056109 og et toppnivå på $ 0.056684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZARP er $ 0.058997, mens den rekordlave prisen er $ 0.04593778.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZARP endret seg med +0.73% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZARP Stablecoin (ZARP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Opplagsforsyning 63.86M 63.86M 63.86M Total forsyning 63,857,240.83270887 63,857,240.83270887 63,857,240.83270887

Nåværende markedsverdi på ZARP Stablecoin er $ 3.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZARP er 63.86M, med en total tilgang på 63857240.83270887. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.59M.