Dagens ZARP Stablecoin livepris er 0.056554 USD. Spor prisoppdateringer for ZARP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZARP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZARP Stablecoin Pris (ZARP)

1 ZARP til USD livepris:

$0.056554
$0.056554
+0.30%1D
ZARP Stablecoin (ZARP) Live prisdiagram
ZARP Stablecoin (ZARP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.73%

+0.37%

+0.49%

+0.49%

ZARP Stablecoin (ZARP) sanntidsprisen er $0.056554. I løpet av de siste 24 timene har ZARP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.056109 og et toppnivå på $ 0.056684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZARP er $ 0.058997, mens den rekordlave prisen er $ 0.04593778.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZARP endret seg med +0.73% i løpet av den siste timen, +0.37% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZARP Stablecoin (ZARP) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ZARP Stablecoin er $ 3.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZARP er 63.86M, med en total tilgang på 63857240.83270887. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.59M.

ZARP Stablecoin (ZARP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZARP Stablecoin til USD ble $ +0.00020921.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZARP Stablecoin til USD ble $ +0.0007792066.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZARP Stablecoin til USD ble $ -0.0000193754.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZARP Stablecoin til USD ble $ +0.001567782131990596.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00020921+0.37%
30 dager$ +0.0007792066+1.38%
60 dager$ -0.0000193754-0.03%
90 dager$ +0.001567782131990596+2.85%

Hva er ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ZARP Stablecoin (ZARP) Ressurs

ZARP Stablecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZARP Stablecoin (ZARP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZARP Stablecoin (ZARP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZARP Stablecoin.

Sjekk ZARP Stablecoinprisprognosen nå!

ZARP til lokale valutaer

ZARP Stablecoin (ZARP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZARP Stablecoin (ZARP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZARP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZARP Stablecoin (ZARP)

Hvor mye er ZARP Stablecoin (ZARP) verdt i dag?
Live ZARP prisen i USD er 0.056554 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZARP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZARP til USD er $ 0.056554. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZARP Stablecoin?
Markedsverdien for ZARP er $ 3.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZARP?
Den sirkulerende forsyningen av ZARP er 63.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZARP ?
ZARP oppnådde en ATH-pris på 0.058997 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZARP?
ZARP så en ATL-pris på 0.04593778 USD.
Hva er handelsvolumet til ZARP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZARP er -- USD.
Vil ZARP gå høyere i år?
ZARP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZARP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.