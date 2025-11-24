Hva er ZARO

ZARO Coin (ZARO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZARO Coin (ZARO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 652.90K $ 652.90K $ 652.90K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 704.87M $ 704.87M $ 704.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 926.27K $ 926.27K $ 926.27K All-time high: $ 0.00162395 $ 0.00162395 $ 0.00162395 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00092645 $ 0.00092645 $ 0.00092645 Lær mer om ZARO Coin (ZARO) pris Kjøp ZARO nå!

ZARO Coin (ZARO) Informasjon Offisiell nettside: https://www.zarocoin.xyz Teknisk dokument: https://github.com/zarocoin/zarocoin/tree/main/docs/whitepaper

ZARO Coin (ZARO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZARO Coin (ZARO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZARO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZARO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAROs tokenomics, kan du utforske ZARO tokenets livepris!

