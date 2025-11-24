ZARO Coin pris i dag

Sanntids ZARO Coin (ZARO) pris i dag er $ 0.00093465, med en 4.43% endring de siste 24 timene. Nåværende ZARO til USD konverteringssats er $ 0.00093465 per ZARO.

ZARO Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 659,003, med en sirkulerende forsyning på 704.87M ZARO. I løpet av de siste 24 timene ZARO har den blitt handlet mellom $ 0.00089412(laveste) og $ 0.00094066 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00162395, mens tidenes laveste notering var $ 0.00025487.

Kortsiktig har ZARO beveget seg -0.33% i løpet av den siste timen og +13.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ZARO Coin (ZARO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 659.00K$ 659.00K $ 659.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 934.93K$ 934.93K $ 934.93K Opplagsforsyning 704.87M 704.87M 704.87M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

