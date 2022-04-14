ZARA AI (ZARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZARA AI (ZARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZARA AI (ZARA) Informasjon Zara's more than a typical AI agent - she's here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it's about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

ZARA AI (ZARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZARA AI (ZARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 368.14K $ 368.14K $ 368.14K Total forsyning: $ 647.29M $ 647.29M $ 647.29M Sirkulerende forsyning: $ 625.42M $ 625.42M $ 625.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 381.01K $ 381.01K $ 381.01K All-time high: $ 0.02553514 $ 0.02553514 $ 0.02553514 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00058772 $ 0.00058772 $ 0.00058772 Lær mer om ZARA AI (ZARA) pris

ZARA AI (ZARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZARA AI (ZARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZARAs tokenomics, kan du utforske ZARA tokenets livepris!

ZARA prisforutsigelse Vil du vite hvor ZARA kan være på vei? Vår ZARA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

