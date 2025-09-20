ZARA AI (ZARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00063785 24 timer høy $ 0.00066462 All Time High $ 0.02553514 Laveste pris $ 0.00022807 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) -10.78%

ZARA AI (ZARA) sanntidsprisen er $0.00065704. I løpet av de siste 24 timene har ZARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00063785 og et toppnivå på $ 0.00066462, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZARA er $ 0.02553514, mens den rekordlave prisen er $ 0.00022807.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZARA endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -10.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZARA AI (ZARA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 410.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 425.26K Opplagsforsyning 625.42M Total forsyning 647,290,677.512071

Nåværende markedsverdi på ZARA AI er $ 410.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZARA er 625.42M, med en total tilgang på 647290677.512071. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 425.26K.