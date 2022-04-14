ZAPO AI (ZAPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZAPO AI (ZAPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZAPO AI (ZAPO) Informasjon The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem! Offisiell nettside: https://www.zapomeme.com/ Kjøp ZAPO nå!

ZAPO AI (ZAPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZAPO AI (ZAPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 170.01K $ 170.01K $ 170.01K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.01K $ 170.01K $ 170.01K All-time high: $ 0.00339018 $ 0.00339018 $ 0.00339018 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017001 $ 0.00017001 $ 0.00017001 Lær mer om ZAPO AI (ZAPO) pris

ZAPO AI (ZAPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZAPO AI (ZAPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZAPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZAPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAPOs tokenomics, kan du utforske ZAPO tokenets livepris!

