Zapicorn (ZAPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zapicorn (ZAPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zapicorn (ZAPI) Informasjon The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Offisiell nettside: https://www.zapicorn.ai Teknisk dokument: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Kjøp ZAPI nå!

Zapicorn (ZAPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zapicorn (ZAPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 199.37K $ 199.37K $ 199.37K Total forsyning: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Sirkulerende forsyning: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 199.37K $ 199.37K $ 199.37K All-time high: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021477 $ 0.00021477 $ 0.00021477 Lær mer om Zapicorn (ZAPI) pris

Zapicorn (ZAPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zapicorn (ZAPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZAPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZAPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZAPIs tokenomics, kan du utforske ZAPI tokenets livepris!

ZAPI prisforutsigelse Vil du vite hvor ZAPI kan være på vei? Vår ZAPI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZAPI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!