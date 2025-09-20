Zapicorn (ZAPI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00498822 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.05%

Zapicorn (ZAPI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZAPI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAPI er $ 0.00498822, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAPI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zapicorn (ZAPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 205.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 205.89K Opplagsforsyning 927.96M Total forsyning 927,957,895.4998631

Nåværende markedsverdi på Zapicorn er $ 205.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAPI er 927.96M, med en total tilgang på 927957895.4998631. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 205.89K.