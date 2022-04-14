ZambesiGold (ZGD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZambesiGold (ZGD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZambesiGold (ZGD) Informasjon Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Offisiell nettside: https://www.zambesigold.co.za/ Kjøp ZGD nå!

ZambesiGold (ZGD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZambesiGold (ZGD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Total forsyning: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Sirkulerende forsyning: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M All-time high: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 All-Time Low: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Nåværende pris: $ 0.04902683 $ 0.04902683 $ 0.04902683 Lær mer om ZambesiGold (ZGD) pris

ZambesiGold (ZGD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZambesiGold (ZGD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZGD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZGD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZGDs tokenomics, kan du utforske ZGD tokenets livepris!

