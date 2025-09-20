ZambesiGold (ZGD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04501119 24 timer lav $ 0.051016 24 timer høy All Time High $ 2.5 Laveste pris $ 0.01801056 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +4.18% Prisendring (7D) -3.85%

ZambesiGold (ZGD) sanntidsprisen er $0.050019. I løpet av de siste 24 timene har ZGD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04501119 og et toppnivå på $ 0.051016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZGD er $ 2.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.01801056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZGD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +4.18% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZambesiGold (ZGD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.85M Opplagsforsyning 41.90M Total forsyning 177,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZambesiGold er $ 2.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZGD er 41.90M, med en total tilgang på 177000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.85M.