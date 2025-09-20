Dagens Zack Morris livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZACK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZACK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zack Morris livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZACK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZACK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZACK

ZACK Prisinformasjon

ZACK Offisiell nettside

ZACK tokenomics

ZACK Prisprognose

Zack Morris Pris (ZACK)

Ikke oppført

1 ZACK til USD livepris:

$0.00018163
$0.00018163$0.00018163
-2.40%1D
USD
Zack Morris (ZACK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:47:27 (UTC+8)

Zack Morris (ZACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.117303
$ 0.117303$ 0.117303

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-2.95%

-8.27%

-8.27%

Zack Morris (ZACK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZACK er $ 0.117303, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZACK endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.95% over 24 timer og -8.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zack Morris (ZACK) Markedsinformasjon

$ 157.20K
$ 157.20K$ 157.20K

--
----

$ 157.20K
$ 157.20K$ 157.20K

865.46M
865.46M 865.46M

865,455,489.633477
865,455,489.633477 865,455,489.633477

Nåværende markedsverdi på Zack Morris er $ 157.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZACK er 865.46M, med en total tilgang på 865455489.633477. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 157.20K.

Zack Morris (ZACK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Zack Morris til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Zack Morris til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Zack Morris til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Zack Morris til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.95%
30 dager$ 0+10.45%
60 dager$ 0-65.58%
90 dager$ 0--

Hva er Zack Morris (ZACK)

Zack Morris is a renowned figure of wall street, known for making millions upon millions trading memes and squeezing shorts. The ultimate meme.

Zack Morris (ZACK) Ressurs

Offisiell nettside

Zack Morris Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zack Morris (ZACK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zack Morris (ZACK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zack Morris.

Sjekk Zack Morrisprisprognosen nå!

ZACK til lokale valutaer

Zack Morris (ZACK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zack Morris (ZACK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZACK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Zack Morris (ZACK)

Hvor mye er Zack Morris (ZACK) verdt i dag?
Live ZACK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZACK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZACK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zack Morris?
Markedsverdien for ZACK er $ 157.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZACK?
Den sirkulerende forsyningen av ZACK er 865.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZACK ?
ZACK oppnådde en ATH-pris på 0.117303 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZACK?
ZACK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ZACK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZACK er -- USD.
Vil ZACK gå høyere i år?
ZACK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZACK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:47:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.