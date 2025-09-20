Zack Morris (ZACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.117303$ 0.117303 $ 0.117303 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -2.95% Prisendring (7D) -8.27% Prisendring (7D) -8.27%

Zack Morris (ZACK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZACK er $ 0.117303, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZACK endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.95% over 24 timer og -8.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zack Morris (ZACK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 157.20K$ 157.20K $ 157.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 157.20K$ 157.20K $ 157.20K Opplagsforsyning 865.46M 865.46M 865.46M Total forsyning 865,455,489.633477 865,455,489.633477 865,455,489.633477

Nåværende markedsverdi på Zack Morris er $ 157.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZACK er 865.46M, med en total tilgang på 865455489.633477. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 157.20K.