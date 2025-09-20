YUSD Stablecoin (YUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.99537 $ 0.99537 $ 0.99537 24 timer lav $ 0.996324 $ 0.996324 $ 0.996324 24 timer høy 24 timer lav $ 0.99537$ 0.99537 $ 0.99537 24 timer høy $ 0.996324$ 0.996324 $ 0.996324 All Time High $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Laveste pris $ 0.076939$ 0.076939 $ 0.076939 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +0.05% Prisendring (7D) +0.05%

YUSD Stablecoin (YUSD) sanntidsprisen er $0.995683. I løpet av de siste 24 timene har YUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99537 og et toppnivå på $ 0.996324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUSD er $ 4.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.076939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YUSD Stablecoin (YUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.80M$ 11.80M $ 11.80M Opplagsforsyning 11.85M 11.85M 11.85M Total forsyning 11,846,946.201002 11,846,946.201002 11,846,946.201002

Nåværende markedsverdi på YUSD Stablecoin er $ 11.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUSD er 11.85M, med en total tilgang på 11846946.201002. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.80M.