Dagens YUSD Stablecoin livepris er 0.995683 USD. Spor prisoppdateringer for YUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YUSD

YUSD Prisinformasjon

YUSD Offisiell nettside

YUSD tokenomics

YUSD Prisprognose

YUSD Stablecoin Pris (YUSD)

1 YUSD til USD livepris:

$0.995683
$0.995683
0.00%1D
USD
YUSD Stablecoin (YUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:50:21 (UTC+8)

YUSD Stablecoin (YUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.99537
$ 0.99537
24 timer lav
$ 0.996324
$ 0.996324
24 timer høy

$ 0.99537
$ 0.99537

$ 0.996324
$ 0.996324

$ 4.17
$ 4.17

$ 0.076939
$ 0.076939

--

-0.05%

+0.05%

+0.05%

YUSD Stablecoin (YUSD) sanntidsprisen er $0.995683. I løpet av de siste 24 timene har YUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99537 og et toppnivå på $ 0.996324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUSD er $ 4.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.076939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YUSD Stablecoin (YUSD) Markedsinformasjon

$ 11.80M
$ 11.80M

--
--

$ 11.80M
$ 11.80M

11.85M
11.85M

11,846,946.201002
11,846,946.201002

Nåværende markedsverdi på YUSD Stablecoin er $ 11.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUSD er 11.85M, med en total tilgang på 11846946.201002. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.80M.

YUSD Stablecoin (YUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på YUSD Stablecoin til USD ble $ -0.000502170898475.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på YUSD Stablecoin til USD ble $ +0.0007537320.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på YUSD Stablecoin til USD ble $ +0.0003310645.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på YUSD Stablecoin til USD ble $ +0.0010534587379596.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000502170898475-0.05%
30 dager$ +0.0007537320+0.08%
60 dager$ +0.0003310645+0.03%
90 dager$ +0.0010534587379596+0.11%

Hva er YUSD Stablecoin (YUSD)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

YUSD Stablecoin (YUSD) Ressurs

Offisiell nettside

YUSD Stablecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YUSD Stablecoin (YUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YUSD Stablecoin (YUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YUSD Stablecoin.

Sjekk YUSD Stablecoinprisprognosen nå!

YUSD til lokale valutaer

YUSD Stablecoin (YUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YUSD Stablecoin (YUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om YUSD Stablecoin (YUSD)

Hvor mye er YUSD Stablecoin (YUSD) verdt i dag?
Live YUSD prisen i USD er 0.995683 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YUSD til USD er $ 0.995683. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YUSD Stablecoin?
Markedsverdien for YUSD er $ 11.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YUSD?
Den sirkulerende forsyningen av YUSD er 11.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYUSD ?
YUSD oppnådde en ATH-pris på 4.17 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YUSD?
YUSD så en ATL-pris på 0.076939 USD.
Hva er handelsvolumet til YUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YUSD er -- USD.
Vil YUSD gå høyere i år?
YUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:50:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

