Yuro 2024 (YURO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yuro 2024 (YURO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K Total forsyning: $ 985.95M $ 985.95M $ 985.95M Sirkulerende forsyning: $ 985.95M $ 985.95M $ 985.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.42K $ 9.42K $ 9.42K All-time high: $ 0.00686323 $ 0.00686323 $ 0.00686323 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yuro 2024 (YURO) pris

Yuro 2024 (YURO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yuro 2024 (YURO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YURO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YURO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUROs tokenomics, kan du utforske YURO tokenets livepris!

YURO prisforutsigelse Vil du vite hvor YURO kan være på vei? Vår YURO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YURO tokenets prisforutsigelse nå!

