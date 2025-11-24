Yunai by Virtuals pris i dag

Sanntids Yunai by Virtuals (YUNAI) pris i dag er $ 0.00241973, med en 1.70% endring de siste 24 timene. Nåværende YUNAI til USD konverteringssats er $ 0.00241973 per YUNAI.

Yunai by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,419,728, med en sirkulerende forsyning på 1.00B YUNAI. I løpet av de siste 24 timene YUNAI har den blitt handlet mellom $ 0.00235265(laveste) og $ 0.00256144 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00559535, mens tidenes laveste notering var $ 0.00164325.

Kortsiktig har YUNAI beveget seg -0.47% i løpet av den siste timen og -4.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

