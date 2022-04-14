Yuna AI (YUNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yuna AI (YUNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yuna AI (YUNA) Informasjon Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Offisiell nettside: https://yuna.vc/ Kjøp YUNA nå!

Yuna AI (YUNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yuna AI (YUNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.13K Total forsyning: $ 999.61M Sirkulerende forsyning: $ 999.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.13K All-time high: $ 0.00136538 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Yuna AI (YUNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yuna AI (YUNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YUNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YUNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUNAs tokenomics, kan du utforske YUNA tokenets livepris!

