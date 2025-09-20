Dagens Yuna AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YUNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yuna AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YUNA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUNA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yuna AI Pris (YUNA)

1 YUNA til USD livepris:

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Yuna AI (YUNA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:08:19 (UTC+8)

Yuna AI (YUNA) Prisinformasjon (USD)

Yuna AI (YUNA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YUNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUNA er $ 0.00136538, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUNA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yuna AI (YUNA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Yuna AI er $ 12.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUNA er 999.61M, med en total tilgang på 999606320.466244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.89K.

Yuna AI (YUNA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yuna AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yuna AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yuna AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yuna AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+12.01%
60 dager$ 0+11.24%
90 dager$ 0--

Hva er Yuna AI (YUNA)

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yuna AI (YUNA) Ressurs

Offisiell nettside

Yuna AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yuna AI (YUNA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yuna AI (YUNA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yuna AI.

Sjekk Yuna AIprisprognosen nå!

YUNA til lokale valutaer

Yuna AI (YUNA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yuna AI (YUNA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YUNA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yuna AI (YUNA)

Hvor mye er Yuna AI (YUNA) verdt i dag?
Live YUNA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YUNA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YUNA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yuna AI?
Markedsverdien for YUNA er $ 12.89K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YUNA?
Den sirkulerende forsyningen av YUNA er 999.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYUNA ?
YUNA oppnådde en ATH-pris på 0.00136538 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YUNA?
YUNA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til YUNA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YUNA er -- USD.
Vil YUNA gå høyere i år?
YUNA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YUNA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:08:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.