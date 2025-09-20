Yuna AI (YUNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00136538 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.80%

Yuna AI (YUNA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YUNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUNA er $ 0.00136538, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUNA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yuna AI (YUNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.89K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.89K Opplagsforsyning 999.61M Total forsyning 999,606,320.466244

Nåværende markedsverdi på Yuna AI er $ 12.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUNA er 999.61M, med en total tilgang på 999606320.466244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.89K.