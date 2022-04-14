Yumiko AI (ALIVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yumiko AI (ALIVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yumiko AI (ALIVE) Informasjon Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. Offisiell nettside: https://yumiko.io/ Teknisk dokument: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public Kjøp ALIVE nå!

Yumiko AI (ALIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yumiko AI (ALIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Total forsyning: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M Sirkulerende forsyning: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yumiko AI (ALIVE) pris

Yumiko AI (ALIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yumiko AI (ALIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALIVEs tokenomics, kan du utforske ALIVE tokenets livepris!

ALIVE prisforutsigelse Vil du vite hvor ALIVE kan være på vei? Vår ALIVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALIVE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!