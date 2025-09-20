Dagens Yumiko AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ALIVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALIVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yumiko AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ALIVE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALIVE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ALIVE

ALIVE Prisinformasjon

ALIVE teknisk dokument

ALIVE Offisiell nettside

ALIVE tokenomics

ALIVE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Yumiko AI Logo

Yumiko AI Pris (ALIVE)

Ikke oppført

1 ALIVE til USD livepris:

--
----
-1.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Yumiko AI (ALIVE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:08:11 (UTC+8)

Yumiko AI (ALIVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.20%

-2.50%

-2.50%

Yumiko AI (ALIVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALIVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALIVE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALIVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -2.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yumiko AI (ALIVE) Markedsinformasjon

$ 17.29K
$ 17.29K$ 17.29K

--
----

$ 17.29K
$ 17.29K$ 17.29K

997.94M
997.94M 997.94M

997,935,639.360002
997,935,639.360002 997,935,639.360002

Nåværende markedsverdi på Yumiko AI er $ 17.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALIVE er 997.94M, med en total tilgang på 997935639.360002. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.29K.

Yumiko AI (ALIVE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yumiko AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yumiko AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yumiko AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yumiko AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.20%
30 dager$ 0+10.68%
60 dager$ 0+8.07%
90 dager$ 0--

Hva er Yumiko AI (ALIVE)

Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yumiko AI (ALIVE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Yumiko AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yumiko AI (ALIVE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yumiko AI (ALIVE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yumiko AI.

Sjekk Yumiko AIprisprognosen nå!

ALIVE til lokale valutaer

Yumiko AI (ALIVE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yumiko AI (ALIVE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALIVE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yumiko AI (ALIVE)

Hvor mye er Yumiko AI (ALIVE) verdt i dag?
Live ALIVE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALIVE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALIVE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yumiko AI?
Markedsverdien for ALIVE er $ 17.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALIVE?
Den sirkulerende forsyningen av ALIVE er 997.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALIVE ?
ALIVE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALIVE?
ALIVE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ALIVE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALIVE er -- USD.
Vil ALIVE gå høyere i år?
ALIVE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALIVE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:08:11 (UTC+8)

Yumiko AI (ALIVE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.