Yumiko AI (ALIVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -2.50%

Yumiko AI (ALIVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALIVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALIVE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALIVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -2.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yumiko AI (ALIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.29K Opplagsforsyning 997.94M Total forsyning 997,935,639.360002

Nåværende markedsverdi på Yumiko AI er $ 17.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALIVE er 997.94M, med en total tilgang på 997935639.360002. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.29K.