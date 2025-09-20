Yumi ($YUMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00728927$ 0.00728927 $ 0.00728927 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.86% Prisendring (7D) -1.91% Prisendring (7D) -1.91%

Yumi ($YUMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $YUMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $YUMI er $ 0.00728927, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $YUMI endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.86% over 24 timer og -1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yumi ($YUMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.95K$ 34.95K $ 34.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.95K$ 34.95K $ 34.95K Opplagsforsyning 833.40M 833.40M 833.40M Total forsyning 833,404,366.401597 833,404,366.401597 833,404,366.401597

Nåværende markedsverdi på Yumi er $ 34.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $YUMI er 833.40M, med en total tilgang på 833404366.401597. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.95K.