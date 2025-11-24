YULI pris i dag

Sanntids YULI (YULI) pris i dag er $ 0.00005328, med en 10.29% endring de siste 24 timene. Nåværende YULI til USD konverteringssats er $ 0.00005328 per YULI.

YULI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 399,523, med en sirkulerende forsyning på 8.00B YULI. I løpet av de siste 24 timene YULI har den blitt handlet mellom $ 0.00004792(laveste) og $ 0.00005364 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00367269, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001104.

Kortsiktig har YULI beveget seg +6.89% i løpet av den siste timen og +3.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

YULI (YULI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 399.52K$ 399.52K $ 399.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 399.52K$ 399.52K $ 399.52K Opplagsforsyning 8.00B 8.00B 8.00B Total forsyning 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

