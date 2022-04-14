Yuku AI (YUKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yuku AI (YUKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yuku AI (YUKU) Informasjon Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy. Offisiell nettside: https://yuku.app/ Teknisk dokument: https://yuku.app/whitepaper Kjøp YUKU nå!

Yuku AI (YUKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yuku AI (YUKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Total forsyning: $ 973.75M $ 973.75M $ 973.75M Sirkulerende forsyning: $ 227.75M $ 227.75M $ 227.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M All-time high: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 All-Time Low: $ 0.00038032 $ 0.00038032 $ 0.00038032 Nåværende pris: $ 0.00637045 $ 0.00637045 $ 0.00637045 Lær mer om Yuku AI (YUKU) pris

Yuku AI (YUKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yuku AI (YUKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YUKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YUKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUKUs tokenomics, kan du utforske YUKU tokenets livepris!

