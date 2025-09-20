Dagens Yuku AI livepris er 0.00490474 USD. Spor prisoppdateringer for YUKU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUKU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yuku AI livepris er 0.00490474 USD. Spor prisoppdateringer for YUKU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUKU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YUKU

YUKU Prisinformasjon

YUKU teknisk dokument

YUKU Offisiell nettside

YUKU tokenomics

YUKU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Yuku AI Logo

Yuku AI Pris (YUKU)

Ikke oppført

1 YUKU til USD livepris:

$0.00490474
$0.00490474$0.00490474
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Yuku AI (YUKU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:28:45 (UTC+8)

Yuku AI (YUKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00488085
$ 0.00488085$ 0.00488085
24 timer lav
$ 0.00493799
$ 0.00493799$ 0.00493799
24 timer høy

$ 0.00488085
$ 0.00488085$ 0.00488085

$ 0.00493799
$ 0.00493799$ 0.00493799

$ 0.008205
$ 0.008205$ 0.008205

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.48%

+48.90%

+48.90%

Yuku AI (YUKU) sanntidsprisen er $0.00490474. I løpet av de siste 24 timene har YUKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00488085 og et toppnivå på $ 0.00493799, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUKU er $ 0.008205, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUKU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og +48.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yuku AI (YUKU) Markedsinformasjon

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 4.78M
$ 4.78M$ 4.78M

228.43M
228.43M 228.43M

974,430,860.2733176
974,430,860.2733176 974,430,860.2733176

Nåværende markedsverdi på Yuku AI er $ 1.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUKU er 228.43M, med en total tilgang på 974430860.2733176. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.78M.

Yuku AI (YUKU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yuku AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yuku AI til USD ble $ +0.0017729193.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yuku AI til USD ble $ +0.0007988413.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yuku AI til USD ble $ +0.000499997309824.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.48%
30 dager$ +0.0017729193+36.15%
60 dager$ +0.0007988413+16.29%
90 dager$ +0.000499997309824+11.35%

Hva er Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yuku AI (YUKU) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Yuku AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yuku AI (YUKU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yuku AI (YUKU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yuku AI.

Sjekk Yuku AIprisprognosen nå!

YUKU til lokale valutaer

Yuku AI (YUKU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yuku AI (YUKU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YUKU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yuku AI (YUKU)

Hvor mye er Yuku AI (YUKU) verdt i dag?
Live YUKU prisen i USD er 0.00490474 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YUKU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YUKU til USD er $ 0.00490474. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yuku AI?
Markedsverdien for YUKU er $ 1.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YUKU?
Den sirkulerende forsyningen av YUKU er 228.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYUKU ?
YUKU oppnådde en ATH-pris på 0.008205 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YUKU?
YUKU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til YUKU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YUKU er -- USD.
Vil YUKU gå høyere i år?
YUKU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YUKU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:28:45 (UTC+8)

Yuku AI (YUKU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.