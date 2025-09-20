Yuku AI (YUKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00488085 24 timer lav $ 0.00493799 24 timer høy All Time High $ 0.008205 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.48% Prisendring (7D) +48.90%

Yuku AI (YUKU) sanntidsprisen er $0.00490474. I løpet av de siste 24 timene har YUKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00488085 og et toppnivå på $ 0.00493799, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUKU er $ 0.008205, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUKU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.48% over 24 timer og +48.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yuku AI (YUKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.12M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.78M Opplagsforsyning 228.43M Total forsyning 974,430,860.2733176

Nåværende markedsverdi på Yuku AI er $ 1.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUKU er 228.43M, med en total tilgang på 974430860.2733176. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.78M.