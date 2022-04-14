Yukie (YUKIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yukie (YUKIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yukie (YUKIE) Informasjon Yukie is a meme token on the Solana blockchain that encompasses Japanese culture, community and memes. The name 'Yukie' is deeply rooted in Japanese history, carrying meanings that encapsulate joy, purity, and blessings throughout time. Yukie herself is a cute little pomeranian 1kg ball of fur, living life to the fullest and intentionally causing the most havoc on the Solana blockchain since inception. Offisiell nettside: https://yukie.dog/ Kjøp YUKIE nå!

Yukie (YUKIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yukie (YUKIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K Total forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Sirkulerende forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.02K $ 11.02K $ 11.02K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yukie (YUKIE) pris

Yukie (YUKIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yukie (YUKIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YUKIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YUKIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUKIEs tokenomics, kan du utforske YUKIE tokenets livepris!

YUKIE prisforutsigelse Vil du vite hvor YUKIE kan være på vei? Vår YUKIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YUKIE tokenets prisforutsigelse nå!

