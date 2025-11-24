yskaela pris i dag

Sanntids yskaela (YSKA) pris i dag er $ 0.00000855, med en 5.19% endring de siste 24 timene. Nåværende YSKA til USD konverteringssats er $ 0.00000855 per YSKA.

yskaela rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,549.0, med en sirkulerende forsyning på 999.54M YSKA. I løpet av de siste 24 timene YSKA har den blitt handlet mellom $ 0.00000813(laveste) og $ 0.00000857 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00041718, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000813.

Kortsiktig har YSKA beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og -4.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

yskaela (YSKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Opplagsforsyning 999.54M 999.54M 999.54M Total forsyning 999,541,662.591965 999,541,662.591965 999,541,662.591965

Nåværende markedsverdi på yskaela er $ 8.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YSKA er 999.54M, med en total tilgang på 999541662.591965. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.55K.