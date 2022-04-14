YoYo (YOYO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YoYo (YOYO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YoYo (YOYO) Informasjon YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction. This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences. Offisiell nettside: https://x.com/YoYo_Agent Kjøp YOYO nå!

YoYo (YOYO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YoYo (YOYO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 152.47K $ 152.47K $ 152.47K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.47K $ 152.47K $ 152.47K All-time high: $ 0.00147657 $ 0.00147657 $ 0.00147657 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015247 $ 0.00015247 $ 0.00015247 Lær mer om YoYo (YOYO) pris

YoYo (YOYO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YoYo (YOYO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOYO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOYO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOYOs tokenomics, kan du utforske YOYO tokenets livepris!

