YoYo (YOYO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00017643 $ 0.00017643 $ 0.00017643 24 timer lav $ 0.00018197 $ 0.00018197 $ 0.00018197 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00017643$ 0.00017643 $ 0.00017643 24 timer høy $ 0.00018197$ 0.00018197 $ 0.00018197 All Time High $ 0.00147657$ 0.00147657 $ 0.00147657 Laveste pris $ 0.00017082$ 0.00017082 $ 0.00017082 Prisendring (1H) +2.74% Prisendring (1D) +1.29% Prisendring (7D) -1.55% Prisendring (7D) -1.55%

YoYo (YOYO) sanntidsprisen er $0.00018177. I løpet av de siste 24 timene har YOYO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017643 og et toppnivå på $ 0.00018197, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOYO er $ 0.00147657, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017082.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOYO endret seg med +2.74% i løpet av den siste timen, +1.29% over 24 timer og -1.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YoYo (YOYO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 181.73K$ 181.73K $ 181.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 181.73K$ 181.73K $ 181.73K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på YoYo er $ 181.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOYO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.73K.