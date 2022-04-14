YOWIE (YOWIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YOWIE (YOWIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YOWIE (YOWIE) Informasjon Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Offisiell nettside: https://yowie.fun/ Kjøp YOWIE nå!

YOWIE (YOWIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YOWIE (YOWIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K Total forsyning: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Sirkulerende forsyning: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.32K $ 16.32K $ 16.32K All-time high: $ 0.00300999 $ 0.00300999 $ 0.00300999 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om YOWIE (YOWIE) pris

YOWIE (YOWIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YOWIE (YOWIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOWIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOWIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOWIEs tokenomics, kan du utforske YOWIE tokenets livepris!

YOWIE prisforutsigelse Vil du vite hvor YOWIE kan være på vei? Vår YOWIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YOWIE tokenets prisforutsigelse nå!

