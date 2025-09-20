YOWIE (YOWIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001808 $ 0.00001808 $ 0.00001808 24 timer lav $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001808$ 0.00001808 $ 0.00001808 24 timer høy $ 0.00001862$ 0.00001862 $ 0.00001862 All Time High $ 0.00300999$ 0.00300999 $ 0.00300999 Laveste pris $ 0.00000995$ 0.00000995 $ 0.00000995 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.16% Prisendring (7D) -2.00% Prisendring (7D) -2.00%

YOWIE (YOWIE) sanntidsprisen er $0.0000184. I løpet av de siste 24 timene har YOWIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001808 og et toppnivå på $ 0.00001862, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOWIE er $ 0.00300999, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOWIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YOWIE (YOWIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Opplagsforsyning 963.76M 963.76M 963.76M Total forsyning 963,757,343.563155 963,757,343.563155 963,757,343.563155

Nåværende markedsverdi på YOWIE er $ 17.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOWIE er 963.76M, med en total tilgang på 963757343.563155. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.74K.