Youwho (YOU) Informasjon The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. Offisiell nettside: https://why.youwho.io/ Teknisk dokument: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf Kjøp YOU nå!

Youwho (YOU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Youwho (YOU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 381.12K $ 381.12K $ 381.12K Total forsyning: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Sirkulerende forsyning: $ 488.06M $ 488.06M $ 488.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.67M $ 5.67M $ 5.67M All-time high: $ 0.00326828 $ 0.00326828 $ 0.00326828 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00078089 $ 0.00078089 $ 0.00078089 Lær mer om Youwho (YOU) pris

Youwho (YOU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Youwho (YOU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOUs tokenomics, kan du utforske YOU tokenets livepris!

YOU prisforutsigelse Vil du vite hvor YOU kan være på vei? Vår YOU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YOU tokenets prisforutsigelse nå!

