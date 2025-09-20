Youwho (YOU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00078065 24 timer lav $ 0.00078082 24 timer høy All Time High $ 0.00326828 Laveste pris $ 0.00025254 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Youwho (YOU) sanntidsprisen er $0.00078077. I løpet av de siste 24 timene har YOU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00078065 og et toppnivå på $ 0.00078082, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOU er $ 0.00326828, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025254.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOU endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Youwho (YOU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 381.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.67M Opplagsforsyning 488.06M Total forsyning 7,256,433,707.978847

Nåværende markedsverdi på Youwho er $ 381.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOU er 488.06M, med en total tilgang på 7256433707.978847. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.67M.