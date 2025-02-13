your outie (OUTIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i your outie (OUTIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

your outie (OUTIE) Informasjon $outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem. Offisiell nettside: https://www.youroutie.xyz Kjøp OUTIE nå!

your outie (OUTIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for your outie (OUTIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.89K Total forsyning: $ 999.13M Sirkulerende forsyning: $ 999.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.89K All-time high: $ 0.00123193 All-Time Low: $ 0.00001398 Nåværende pris: $ 0

your outie (OUTIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak your outie (OUTIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OUTIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OUTIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OUTIEs tokenomics, kan du utforske OUTIE tokenets livepris!

OUTIE prisforutsigelse Vil du vite hvor OUTIE kan være på vei? Vår OUTIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

