your outie (OUTIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00123193$ 0.00123193 $ 0.00123193 Laveste pris $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.14% Prisendring (7D) +2.14%

your outie (OUTIE) sanntidsprisen er $0.00002295. I løpet av de siste 24 timene har OUTIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OUTIE er $ 0.00123193, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001398.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OUTIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

your outie (OUTIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.93K$ 22.93K $ 22.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.93K$ 22.93K $ 22.93K Opplagsforsyning 999.13M 999.13M 999.13M Total forsyning 999,132,331.010564 999,132,331.010564 999,132,331.010564

Nåværende markedsverdi på your outie er $ 22.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OUTIE er 999.13M, med en total tilgang på 999132331.010564. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.93K.