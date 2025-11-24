Hva er SAVINGS

your new savings (SAVINGS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for your new savings (SAVINGS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.92K $ 8.92K $ 8.92K Total forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Sirkulerende forsyning: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.92K $ 8.92K $ 8.92K All-time high: $ 0.00032897 $ 0.00032897 $ 0.00032897 All-Time Low: $ 0.00000853 $ 0.00000853 $ 0.00000853 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om your new savings (SAVINGS) pris Kjøp SAVINGS nå!

your new savings (SAVINGS) Informasjon Offisiell nettside: https://www.savingsonchain.org/

your new savings (SAVINGS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak your new savings (SAVINGS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAVINGS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAVINGS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAVINGSs tokenomics, kan du utforske SAVINGS tokenets livepris!

SAVINGS prisforutsigelse Vil du vite hvor SAVINGS kan være på vei? Vår SAVINGS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAVINGS tokenets prisforutsigelse nå!

