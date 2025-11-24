your new savings pris i dag

Sanntids your new savings (SAVINGS) pris i dag er $ 0.00000909, med en 2.82% endring de siste 24 timene. Nåværende SAVINGS til USD konverteringssats er $ 0.00000909 per SAVINGS.

your new savings rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,076.07, med en sirkulerende forsyning på 999.50M SAVINGS. I løpet av de siste 24 timene SAVINGS har den blitt handlet mellom $ 0.00000874(laveste) og $ 0.00000915 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00032897, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000853.

Kortsiktig har SAVINGS beveget seg +0.16% i løpet av den siste timen og -19.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

your new savings (SAVINGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Opplagsforsyning 999.50M 999.50M 999.50M Total forsyning 999,499,322.535462 999,499,322.535462 999,499,322.535462

