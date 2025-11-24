YOUR AI pris i dag

Sanntids YOUR AI (YOURAI) pris i dag er --, med en 2.37% endring de siste 24 timene. Nåværende YOURAI til USD konverteringssats er -- per YOURAI.

YOUR AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,828.3, med en sirkulerende forsyning på 46.10M YOURAI. I løpet av de siste 24 timene YOURAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.53518, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har YOURAI beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -17.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

YOUR AI (YOURAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 278.27K$ 278.27K $ 278.27K Opplagsforsyning 46.10M 46.10M 46.10M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på YOUR AI er $ 12.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOURAI er 46.10M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 278.27K.