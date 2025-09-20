Young Boys Fan Token (YBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04988996 $ 0.04988996 $ 0.04988996 24 timer lav $ 0.050772 $ 0.050772 $ 0.050772 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04988996$ 0.04988996 $ 0.04988996 24 timer høy $ 0.050772$ 0.050772 $ 0.050772 All Time High $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 Laveste pris $ 0.04832843$ 0.04832843 $ 0.04832843 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.71% Prisendring (7D) -5.68% Prisendring (7D) -5.68%

Young Boys Fan Token (YBO) sanntidsprisen er $0.04989429. I løpet av de siste 24 timene har YBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04988996 og et toppnivå på $ 0.050772, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YBO er $ 6.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.04832843.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YBO endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -5.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Young Boys Fan Token (YBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.75K$ 59.75K $ 59.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 249.47K$ 249.47K $ 249.47K Opplagsforsyning 1.20M 1.20M 1.20M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Young Boys Fan Token er $ 59.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YBO er 1.20M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 249.47K.