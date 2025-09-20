Dagens Young Boys Fan Token livepris er 0.04989429 USD. Spor prisoppdateringer for YBO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YBO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Young Boys Fan Token livepris er 0.04989429 USD. Spor prisoppdateringer for YBO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YBO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Young Boys Fan Token Pris (YBO)

1 YBO til USD livepris:

$0.04989429
$0.04989429
-1.70%1D
Young Boys Fan Token (YBO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:35:02 (UTC+8)

Young Boys Fan Token (YBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04988996
$ 0.04988996
24 timer lav
$ 0.050772
$ 0.050772
24 timer høy

$ 0.04988996
$ 0.04988996$ 0.04988996

$ 0.050772
$ 0.050772$ 0.050772

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

$ 0.04832843
$ 0.04832843$ 0.04832843

-0.00%

-1.71%

-5.68%

-5.68%

Young Boys Fan Token (YBO) sanntidsprisen er $0.04989429. I løpet av de siste 24 timene har YBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04988996 og et toppnivå på $ 0.050772, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YBO er $ 6.44, mens den rekordlave prisen er $ 0.04832843.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YBO endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -5.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Young Boys Fan Token (YBO) Markedsinformasjon

$ 59.75K
$ 59.75K$ 59.75K

--
----

$ 249.47K
$ 249.47K$ 249.47K

1.20M
1.20M 1.20M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Young Boys Fan Token er $ 59.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YBO er 1.20M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 249.47K.

Young Boys Fan Token (YBO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Young Boys Fan Token til USD ble $ -0.00087146266392411.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Young Boys Fan Token til USD ble $ -0.0107608462.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Young Boys Fan Token til USD ble $ -0.0190185208.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Young Boys Fan Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00087146266392411-1.71%
30 dager$ -0.0107608462-21.56%
60 dager$ -0.0190185208-38.11%
90 dager$ 0--

Hva er Young Boys Fan Token (YBO)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Young Boys Fan Token (YBO) Ressurs

Offisiell nettside

Young Boys Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Young Boys Fan Token (YBO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Young Boys Fan Token (YBO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Young Boys Fan Token.

Sjekk Young Boys Fan Tokenprisprognosen nå!

YBO til lokale valutaer

Young Boys Fan Token (YBO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Young Boys Fan Token (YBO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YBO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Young Boys Fan Token (YBO)

Hvor mye er Young Boys Fan Token (YBO) verdt i dag?
Live YBO prisen i USD er 0.04989429 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YBO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YBO til USD er $ 0.04989429. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Young Boys Fan Token?
Markedsverdien for YBO er $ 59.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YBO?
Den sirkulerende forsyningen av YBO er 1.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYBO ?
YBO oppnådde en ATH-pris på 6.44 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YBO?
YBO så en ATL-pris på 0.04832843 USD.
Hva er handelsvolumet til YBO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YBO er -- USD.
Vil YBO gå høyere i år?
YBO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YBO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:35:02 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.