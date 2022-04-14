YOUNES (YOUNES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YOUNES (YOUNES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YOUNES (YOUNES) Informasjon $Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It's YvY. Younes thrives on its own absurdity. It's not about making sense; it's about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it. Offisiell nettside: https://younesonsol.xyz/

YOUNES (YOUNES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YOUNES (YOUNES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.31K $ 37.31K $ 37.31K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.31K $ 37.31K $ 37.31K All-time high: $ 0.00815788 $ 0.00815788 $ 0.00815788 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om YOUNES (YOUNES) pris

YOUNES (YOUNES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YOUNES (YOUNES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOUNES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOUNES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOUNESs tokenomics, kan du utforske YOUNES tokenets livepris!

YOUNES prisforutsigelse Vil du vite hvor YOUNES kan være på vei? Vår YOUNES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

