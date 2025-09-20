You Looked (CIRCLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01905349$ 0.01905349 $ 0.01905349 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -3.71% Prisendring (7D) -1.21% Prisendring (7D) -1.21%

You Looked (CIRCLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CIRCLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIRCLE er $ 0.01905349, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIRCLE endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -3.71% over 24 timer og -1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

You Looked (CIRCLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 162.52K$ 162.52K $ 162.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 162.52K$ 162.52K $ 162.52K Opplagsforsyning 997.06M 997.06M 997.06M Total forsyning 997,064,545.0 997,064,545.0 997,064,545.0

Nåværende markedsverdi på You Looked er $ 162.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIRCLE er 997.06M, med en total tilgang på 997064545.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 162.52K.