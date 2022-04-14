You Held (POV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i You Held (POV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

You Held (POV) Informasjon POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Offisiell nettside: https://www.povyouheld.fun/ Kjøp POV nå!

You Held (POV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for You Held (POV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.17K $ 160.17K $ 160.17K Total forsyning: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Sirkulerende forsyning: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 160.17K $ 160.17K $ 160.17K All-time high: $ 0.00293683 $ 0.00293683 $ 0.00293683 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001603 $ 0.0001603 $ 0.0001603 Lær mer om You Held (POV) pris

You Held (POV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak You Held (POV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POVs tokenomics, kan du utforske POV tokenets livepris!

POV prisforutsigelse Vil du vite hvor POV kan være på vei? Vår POV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POV tokenets prisforutsigelse nå!

