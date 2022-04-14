You Dont Want This Life (YDWTL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i You Dont Want This Life (YDWTL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

You Dont Want This Life (YDWTL) Informasjon You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Offisiell nettside: https://youdontwantthislife.com/ Teknisk dokument: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Kjøp YDWTL nå!

You Dont Want This Life (YDWTL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for You Dont Want This Life (YDWTL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.10K $ 5.10K $ 5.10K Total forsyning: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Sirkulerende forsyning: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.10K $ 5.10K $ 5.10K All-time high: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om You Dont Want This Life (YDWTL) pris

You Dont Want This Life (YDWTL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak You Dont Want This Life (YDWTL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YDWTL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YDWTL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YDWTLs tokenomics, kan du utforske YDWTL tokenets livepris!

YDWTL prisforutsigelse Vil du vite hvor YDWTL kan være på vei? Vår YDWTL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YDWTL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!