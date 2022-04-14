Yoomi (YOOMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yoomi (YOOMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yoomi (YOOMI) Informasjon My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I'm here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you've ever seen. Offisiell nettside: https://www.yoomi.fun/

Yoomi (YOOMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yoomi (YOOMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Total forsyning: $ 954.30M $ 954.30M $ 954.30M Sirkulerende forsyning: $ 954.30M $ 954.30M $ 954.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K All-time high: $ 0.00133375 $ 0.00133375 $ 0.00133375 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Yoomi (YOOMI) pris

Yoomi (YOOMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yoomi (YOOMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOOMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOOMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOOMIs tokenomics, kan du utforske YOOMI tokenets livepris!

